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Ніхто повісток призовникам на кордоні вручати не буде

Четвер, 27 квітня 2017, 14:03
Ніхто повісток призовникам на кордоні вручати не буде

Ані військові комісари, ані Державна прикордонна служба не будуть видавати повістки  на строкову службу у ЗСУ і Нацгвардії у пунктах пропуску "Рава Руська", "Шегіні", або будь-якому іншому.

Про це "Українській правді" заявили прес-офіцер ОК "Захід" Анатолій Прошин та речник Держприкордонслужби Олег Слободян, коментуючи інформацію про нібито прохання військкоматів виставити на пунктах пропуску своїх співробітників для вручення повісток призовникам.

"Ніяких звернень з боку військових до Державної прикордонної служби не було. Вручення повісток громадянам України на проходження строкової військової служби буде здійснюватися винятково в рамках чинного законодавства", - заявив Прошин.

У свою чергу Слободян також заявив, що жодних вручень повісток на кордоні не буде, бо це не передбачено законодавством.

"Ми діємо тільки в межах чинного законодавства. Ніяких змін, які б регламентували порядок роботи представників військкоматів поряд із пунктами пропуску чи у пунктах пропуску немає. Тому на Державну прикордонну службу ніхто жодних додаткових повноважень не покладав. Тому ця інформація не має під собою жодного підґрунтя", - зазначив Слободян.

Раніше повідомлялося, що представники Львівського обласного військкомату нібито мали почати чергувати перед пунктом пропуску "Шегині", щоб виявляти призовників.

Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: кордонПрикордонна службаармія
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