Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Никто повесток призывникам на границе вручать не будет

Четверг, 27 апреля 2017, 14:03
Никто повесток призывникам на границе вручать не будет

Ни военные комиссары, ни Государственная пограничная служба не будут выдавать повестки на срочную службу в ВСУ и Нацгвардию в пунктах пропуска "Рава Русская", "Шегини", или любом другом.

Об этом "Украинской правде" заявили пресс-офицер ОК "Запад" Анатолий Прошин и представитель Госпогранслужбы Олег Слободян, комментируя информацию о якобы просьбу военкоматов выставить на пунктах пропуска своих сотрудников для вручения повесток призывникам.

"Никаких обращений со стороны военных в Государственную пограничную службу не было. Вручение повесток гражданам Украины на прохождение срочной военной службы будет осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства", - заявил Прошин.

В свою очередь Слободян также заявил, что никаких вручений повесток на границе не будет, потому что это не предусмотрено законодательством.

"Мы действуем только в рамках действующего законодательства. Никаких изменений, которые бы регламентировали порядок работы представителей военкоматов рядом с пунктами пропуска или в пунктах пропуска нет. Поэтому на Государственную пограничную службу никто никаких дополнительных полномочий не возлагал. Поэтому эта информация не имеет под собой никаких оснований", - отметил Слободян.

Ранее сообщалось, что представители Львовского областного военкомата якобы должны были начать дежурить перед пунктом пропуска "Шегини", чтобы выявлять призывников.

Оксана Коваленко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: границаПограничная службаармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
граница
На украинско-польской границе выросли очереди
Российский губернатор призвал жителей Шебекино ехать уже домой
Зеленский объяснил, когда Украина будет готова к дипломатическому урегулированию войны
Последние новости
06:40
В трех областях объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
Все новости...
Реклама: