Никто повесток призывникам на границе вручать не будет

Ни военные комиссары, ни Государственная пограничная служба не будут выдавать повестки на срочную службу в ВСУ и Нацгвардию в пунктах пропуска "Рава Русская", "Шегини", или любом другом.

Об этом "Украинской правде" заявили пресс-офицер ОК "Запад" Анатолий Прошин и представитель Госпогранслужбы Олег Слободян, комментируя информацию о якобы просьбу военкоматов выставить на пунктах пропуска своих сотрудников для вручения повесток призывникам.

"Никаких обращений со стороны военных в Государственную пограничную службу не было. Вручение повесток гражданам Украины на прохождение срочной военной службы будет осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства", - заявил Прошин.

В свою очередь Слободян также заявил, что никаких вручений повесток на границе не будет, потому что это не предусмотрено законодательством.

"Мы действуем только в рамках действующего законодательства. Никаких изменений, которые бы регламентировали порядок работы представителей военкоматов рядом с пунктами пропуска или в пунктах пропуска нет. Поэтому на Государственную пограничную службу никто никаких дополнительных полномочий не возлагал. Поэтому эта информация не имеет под собой никаких оснований", - отметил Слободян.

Ранее сообщалось, что представители Львовского областного военкомата якобы должны были начать дежурить перед пунктом пропуска "Шегини", чтобы выявлять призывников.

Оксана Коваленко, УП