Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура перевірить, чи возять "Пежо" та "Ашан" товари в Крим

Четвер, 27 квітня 2017, 16:24

Прокуратура Криму проводить досудове розслідування, щоб перевірити, чи поставляють товари на територію Автономної Республіки українські представництва компаній Peugeot і Auchan.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

За її даними, провадження почато за зверненням народного депутата, який просить перевірити факти, "викладені в одному із інтернет-видань", про представництва французьких компаній на території півострову.

Досудове розслідування розпочато за ст. 332-1 Кримінального кодексу "Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

"В ході досудового розслідування слідство встановить законність постачання товарів на територію Автономної Республіки Крим відповідно до вимог чинного законодавства в частині дотримання порядку в’їзду та виїзду та у разі виявлення порушень вживатимуться заходи прокурорського реагування", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура планує розіслати запити до головних офісів цих компаній для врегулювання питання щодо інформації на дилерських сайтах про розміщення автосалонів та магазинів на території півострову.

Матеріали кримінального провадження направлено до Генеральної прокуратури для визначення підслідності.

 

Українська правда

Теми: Кримторгівляпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Крим
Окупанти заявляють, що Крим атакували майже 30 безпілотників
ISW оцінив наслідки вибуху на Кримському мосту
У США прокоментували вибух на Кримському мосту: Крим – частина України
Останні новини
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс Президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
Усі новини...
Реклама: