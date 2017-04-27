Прокуратура проверит, возят ли "Пежо" и "Ашан" товары в Крым

Прокуратура Крыма проводит досудебное расследование, чтобы проверить, поставляют ли товары на территорию Автономной Республики украинские представительства компаний Peugeot и Auchan.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

По ее данным, дело возбуждено по обращению депутата Верховной Рады. Он просит проверить факты, "изложенные в одном из интернет-изданий", о представительствах французских компаний на территории полуострова.

Досудебное расследование начато по ст. 332-1 Уголовного кодекса "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее".

"В ходе досудебного расследования следствие установит законность поставки товаров на территорию Автономной Республики Крым в соответствии с требованиями действующего законодательства в части соблюдения порядка въезда и выезда и в случае выявления нарушений будут приниматься меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Прокуратура планирует разослать запросы в главные офисы этих компаний для урегулирования вопроса относительно информации на дилерских сайтах о размещении автосалонов и магазинов на территории полуострова.

Материалы уголовного производства направлены в Генеральную прокуратуру для определения подследственности.

Украинская правда