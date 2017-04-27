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СБУ звинувачує доньку чиновника Януковича у фінансуванні "ДНР"

Четвер, 27 квітня 2017, 17:30

Служба безпеки України підозрює колишнього першого заступника голови Державної міграційної служби Віктора Шейбута і його доньку Катерину у фінансуванні "ДНР".

Про це повідомив керівник апарата СБУ Олександр Ткачук на брифінгу 27 квітня.

За його словами, в часи президентства Віктора Януковича Віктор Шейбут обіймав високу посаду в Податковій службі і був близьким до тодішнього прем'єр-міністра Миколи Азарова.

"Встановлено, що до цієї ж схеми фінансування "ДНР" причетна його донька Катерина Шейбут… Вона є секретарем фейкового громадського руху "Донецька республіка", – сказав Ткачук.

За даними СБУ, вона у 2015 році завдяки бойовикам заволоділа "Донецьким лікеро-горілчаним комбінатом" на окупованій частині Донбасу, де згодом "була налагоджено виробництво у промислових масштабах лікеро-горілчаної продукції".

 

Катерина Шейбут пов’язана з рухом "Донецька республіка"

СБУ

"Усі прибутки від діяльності, звичайно, привласнюються бойовиками. Це підприємство і компанія, яка була зареєстрована Катериною – "Катя-Плюс", сплачує податки на території "Донецької народної республіки" і, відповідно, надає дуже суттєву фінансову допомогу так званому "фонду Захарченка" – тобто фактично в кишеню самого Захарченка перераховує значні суми коштів", – сказав Ткачук.

СБУ має копії квитанцій на підтвердження сплати "мільйонних сум" на користь "ДНР" і Олександра Захарченка.

"Крім того, суттєві об’єми коштів перераховувалися і перевозилися на контрольовану українською владою територію. Нами проведено обшуки у помешканнях і в банківських скриньках, які належать родині Шейбутів", – сказав Ткачук.

За даними СБУ, це готівка, отримана на окупованій території Донбасу, яку перераховували на підконтрольну Києву територію для легалізації цих грошей.

"За ці кошти придбавалося нерухоме майно, дорогоцінні прикраси, золото та інші активи й цінності. Слідчі дії ще тривають, але вже виявлено готівки на приблизно 1 мільйон доларів, 130 тисяч євро, а також до кілограма золотих злитків", – заявив Ткачук.

Він наголосив, що канал фінансування т.зв. "ДНР" припинено.

Слідчі дії проводять у рамках статті 110-2 ККУ – фінансування дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, захоплення влади чи зміни меж території держави. Санкція статті – позбавлення волі від 8 до 10 років ув’язнення.

Зазначимо, що Віктор Шейбут із березня грудня 2010 року працював першим заступником голови Державної податкової служби України, а потім до квітня 2014 року був першим заступником глави Державної міграційної служби України.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбассепаратизмтероризмСБУбізнес
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