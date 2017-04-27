СБУ обвиняет дочь чиновника Януковича в финансировании "ДНР"

Служба безопасности Украины подозревает бывшего первого заместителя главы Государственной миграционной службы Виктора Шейбута и его дочь Екатерину в финансировании "ДНР".

Об этом сообщил руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук на брифинге 27 апреля.

По его словам, во времена президентства Виктора Януковича Виктор Шейбут занимал высокую должность в Налоговой службе и был близок к тогдашнему премьер-министру Николаю Азарову.

"Установлено, что к этой же схеме финансирования "ДНР" причастна его дочь Екатерина Шейбут… Она является секретарем фейкового общественного движения "Донецкая республика", – сказал Ткачук.

Катерина Шейбут связана с движением "Донецкая республика" СБУ

По данным СБУ, она в 2015 году благодаря боевикам завладела "Донецким ликероводочным комбинатом" на оккупированной части Донбасса, где позже "было налажено производство в промышленных масштабах ликероводочной продукции".

"Все прибыли от деятельности, конечно, присваиваются боевиками. Это предприятие и компания, которая была зарегистрирована Екатериной – "Катя-Плюс", платит налоги на территории "Донецкой народной республики" и, соответственно, оказывает очень существенную финансовую помощь так называемому "фонду Захарченко" – то есть фактически в карман самого Захарченко перечисляют значительные суммы средств", – сказал Ткачук.

СБУ имеет копии квитанций в подтверждение уплаты "миллионных сумм" в пользу "ДНР" и Александра Захарченко.

"Кроме того, существенные объемы средств перечислялись и перевозились на контролируемую украинскими властями территорию. Нами проведены обыски в помещениях и в банковских ячейках, которые принадлежат семье Шейбутов", – сказал Ткачук.

По данным СБУ, это наличка, полученная на оккупированной территории Донбасса, которую перечисляли на подконтрольную Киеву территорию для легализации этих денег.

"За эти средства приобреталось недвижимое имущество, драгоценные украшения, золото и другие активы и ценности. Следственные действия еще продолжаются, но уже обнаружена наличка на порядка 1 миллион долларов, 130 тысяч евро, а также до килограмма золотых слитков", – заявил Ткачук.

Он подчеркнул, что канал финансирования т.н. "ДНР" перекрыт.

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Следственные действия проводят в рамках статьи 110-2 ККУ – финансирование действий с целью насильственной смены или свержения конституционного порядка, захвата власти или изменение границ территории государства. Санкция статьи – лишение свободы от 8 до 10 лет.

Отметим, что Виктор Шейбут с марта по декабрь 2010 года работал первым заместителем главы Государственной налоговой службы Украины, а потом до апреля 2014 года был первым заместителем главы Государственной миграционной службы Украины.

Алена Рощенко, УП