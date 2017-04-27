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Луценко: Закарпатські митники пропустили майже тонну бурштину в Угорщину

Четвер, 27 квітня 2017, 22:59

Митники Угорщини затримали в транспорті, який виїхав з України, контрабанду – 125 002 пачок сигарет та 916 кілограмів бурштину-сирцю.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Слідчим прокуратури Закарпатської області повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України головному державному інспектору МП "Тиса" Берчі В.В., який проводив митне оформлення транспортного засобу, йому вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - написав він на Facebook.

За поданням прокуратури керівництво посту та відділу "Тиса" відсторонено від служби.

Українська правда

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Теми: ЗакарпаттяУгорщина
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