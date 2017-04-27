Луценко: Закарпатские таможенники пропустили почти тонну янтаря в Венгрию
Четверг, 27 апреля 2017, 22:59
Таможенники Венгрии задержали в транспорте, который выехал из Украины, контрабанду - 125 002 пачек сигарет и 916 килограммов янтаря-сырца.
Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
"Следователем прокуратуры Закарпатской области сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины главному государственному инспектору МП "Тиса" Берчи В.В., который проводил таможенное оформление транспортного средства, ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - написал он в Facebook.
По представлению прокуратуры руководство поста и отдела "Тиса" отстранено от службы.
Украинская правда