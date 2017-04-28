Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через вибухи в Балаклії 4 багатоповерхівки підлягають знесенню

П'ятниця, 28 квітня 2017, 02:42

В результаті вибухів боєприпасів на артилерійських складах в Балаклії були зруйновані і пошкоджені 392 об'єкта, 4 будинки підлягають знесенню.

Про це повідомив глава Балаклійської РДА Степан Масельський, передає прес-служба Харківської ОДА.

"У багатоквартирному житловому фонді пошкоджені 117 будинків, з яких 4 підлягають знесенню. У приватному секторі найбільш пошкоджені 228 будинків, 2 зруйновані. Пошкоджено 14 об'єктів соціальної сфери, з них 8 навчальних закладів, 4 заклади культури, 1 заклад охорони здоров'я та 1 установа спорту" , - заявив він.

Як повідомив заступник голови ХОДА Євген Шахненко, на даний момент основні роботи по заміні вікон та ремонту покрівель в багатоквартирних будинках Балаклеї виконані більш, ніж на 90%.

Як відомо, 23 березня у Балаклії на території військового арсеналу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів та розльотом вибухонебезпечних предметів за межі арсеналу.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я загинула 1 особа та 3 особи постраждало, їх було госпіталізовано з травмами різних ступенів важкості.

Інтерфакс-Україна

Теми: Харківська областьнадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Харківська область
Через обстріли окупантів сталася лісова пожежа на Харківщині
Росіяни тричі обстріляли Вовчанськ за ніч, є поранений
На Харківщині зняли заборону на культурно-розважальні заходи
Останні новини
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс Президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
Усі новини...
Реклама: