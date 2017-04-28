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Из-за взрывов в Балаклее 4 многоэтажки подлежат сносу

Пятница, 28 апреля 2017, 02:42

В результате взрывов боеприпасов на артиллерийских складах в Балаклее были разрушены и повреждены 392 объекта, 4 дома подлежат сносу.

Об этом сообщил глава Балаклейской РГА Степан Масельский, передает пресс-служба Харьковской ОГА.

"В многоквартирном жилом фонде повреждены 117 домов, из которых 4 подлежат сносу. В частном секторе наиболее повреждены 228 домов, 2 разрушены. Повреждены 14 объектов социальной сферы, из них 8 учебных заведений, 4 учреждения культуры, 1 учреждение здравоохранения и 1 учреждение спорта", - заявил он.

Как сообщил заместитель главы ХОГА Евгений Шахненко, на данный момент основные работы по замене окон и ремонту кровель в многоквартирных домах Балаклеи выполнены более, чем на 90%.

Как известно, 23 марта в Балаклее на территории военного арсенала Министерства обороны возник пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов и разлетом взрывоопасных предметов за пределы арсенала.

По информации Министерства здравоохранения погиб 1 человек и 3 человека пострадали, они были госпитализированы с травмами разных степеней тяжести.

Интерфакс-Украина

Темы: Харьковская областьчрезвычайное происшествие
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