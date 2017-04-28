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Доба в АТО: Бойовики б'ють з забороненої зброї, троє бійців ЗСУ поранені

П'ятниця, 28 квітня 2017, 06:48
Доба в АТО: Бойовики б'ють з забороненої зброї, троє бійців ЗСУ поранені

За минулу добу бойовики 52 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України, в результаті чого троє українських військових були поранені.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Приморському напрямку з мінометів калібру 120 мм і 82мм, озброєння БМП і гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї сепаратисти били по позиціях морських піхотинців в районі Водяного.

З 82 мм мінометів, озброєння БМП і гранатометів різних систем бойовики відкривали вогонь по опорних пунктах поблизу Мар'їнки. З мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатометів, кулеметів великих калібрів і стрілецької зброї вони били по українських позиціях поблизу Гнутового.

ЗСУ в Широкиному терористи обстрілювали з озброєння БТР, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а в Новотроїцькому - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. По позиціях сил АТО в районах Павлопіля і Красногорівки бойовики вели вогонь з гранатометів і кулеметів великих калібрів, а поблизу Новоселівки Другої - зі стрілецької зброї. Біля Павлопіля і Мар'їнки "працювали" снайпери.

На Донецькому напрямку по українських позиціях біля Авдіївки сепаратисти стріляли з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

По опорних пунктах поблизу Миронівського бойовики вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів і кулеметів великих калібрів. По силах АТО в Зайцевому і Кам'янці терористи застосовували 82 мм міномети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, а в Верхньоторецькому - озброєння БМП і кулемети великих калібрів. По позиціях в районі Пісків бойовики вели вогонь з протитанкових гранатометів.

На Луганському напрямку з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики били по позиціях ЗСУ біля Кримського. По опорних пунктах поблизу Катеринівки сепаратисти вели вогонь з 82 мм мінометів і гранатометів. По українських силам в Станиці Луганській і Сизому бойовики стріляли з гранатометів різних систем, а в Валуйському - зі стрілецької зброї.

"В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь", - йдеться в повідомленні.

Теми: АТОДонбас
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