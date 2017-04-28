Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЄ вилучила предмети з місця підриву їхнього автомобіля

П'ятниця, 28 квітня 2017, 09:18

СММ ОБСЄ проводить оцінку місця, де стався підрив їхньої машини і вилучила кілька предметів.

Про це йдеться у звіті місії за 26 квітня.

"25 квітня Місія продовжила проводити оцінку місця, де стався серйозний інцидент, внаслідок якого загинув один член патруля СММ неподалік підконтрольного "ЛНР" с. Пришиб", - сказано в повідомленні.

"На місці інциденту спостерігачі вилучили кілька предметів. Два російські офіцери зі Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) супроводжували команду Місії упродовж їхнього перебування на місці інциденту", - додали в ОБСЄ.

Українська правда

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Останні новини
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс Президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
Усі новини...
Реклама: