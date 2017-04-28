ОБСЕ изъяла предметы с места подрыва их автомобиля

СММ ОБСЕ проводит оценку места, где произошел взрыв их машины, и изъяла несколько предметов.

Об этом говорится в отчете миссии за 26 апреля.

"25 апреля Миссия продолжила проводить оценку места, где произошел серьезный инцидент, в результате которого погиб один член патруля СММ неподалеку подконтрольного "ЛНР" с. Пришиб", - говорится в сообщении.

"На месте инцидента наблюдатели изъяли несколько предметов. Два российских офицера из Совместного центра по контролю и координации сопровождали команду Миссии в течение их пребывания на месте инцидента", - добавили в ОБСЕ.

Украинская правда