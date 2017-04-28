Обвинувачений у справі озброєння "тітушок" вийшов із СІЗО

Колишнього міліціонера Романа Заворотного, якого підозрюють у видачі "тітушкам" зброї зі складів міліції під час Євромайдану, випустили з СІЗО.

Про це інформує 28 квітня 5 канал.

Зазначається, що Шевченківський суд Києва не спромігся розглянути питання щодо обрання Заворотному подальшого запобіжного заходу

О 24:00 годині його випустили з Лук'янівського СІЗО Києва.

"Сьогодні закінчується строк тримання його під вартою. Він нікуди не збирається тікати. Поїде додому, до родини, а завтра вранці буде в суді", – запевняв у четвер адвокат обвинуваченого Сергій Войченко.

За версією слідства, він разом з трьома колишніми міліціонерами в ніч проти 21 лютого 2014 року отримав зі складів МВС і передав молодикам більше 100 автоматів Калашникова і 50 тис. боєприпасів для них.

Останні три дні Шевченківський суд Києва так і не спромігся розглянути питання щодо обрання йому подальшого запобіжного заходу, оскільки захисники Заворотного постійно клопотали про відвід суддів.

Цим, на думку обвинувачення, умисно затягували справу, аби дати можливість своєму підзахисному вийти з-за ґрат. На волі, окрім адвокатів і рідних, Заворотного зустрічали активісти з Національного корпусу.

Активіст Національного корпусу Юрій притримується іншої думки: "Беркутівці, яких нещодавно випустили, клялися, божилися, плакали, – як тільки отримали шанс поїхати, одразу ним скористалися. Я думаю, він поїде в Росію і там отримає політичний притулок".