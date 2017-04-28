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Обвиняемый по делу вооружения "титушек" вышел из СИЗО

Пятница, 28 апреля 2017, 10:36

Бывшего милиционера Романа Заворотного, которого подозревают в выдаче "титушкам" оружия со складов милиции во время Евромайдана, выпустили из СИЗО.

Об этом сообщает 28 апреля 5 канал.

Отмечается, что Шевченковский суд Киева не смог рассмотреть вопрос об избрании Заворотномк дальнейшей меры пресечения.

В 24:00 часа его выпустили из Лукьяновского СИЗО Киева.

"Сегодня заканчивается срок содержания его под стражей. Он никуда не собирается бежать. Поедет домой, к семье, а завтра утром будет в суде", – уверял в четверг адвокат обвиняемого Сергей Войченко.

По версии следствия, он вместе с тремя бывшими милиционерами в ночь на 21 февраля 2014 года получил со складов МВД и передал молодчикам более 100 автоматов Калашникова и 50 тыс. боеприпасов для них.

Последние три дня Шевченковский суд Киева так и не смог рассмотреть вопрос об избрании ему дальнейшей меры пресечения, поскольку защитники Заворотного постоянно ходатайствовали об отводе судей.

Этим, по мнению обвинения, умышленно затягивали дело, чтобы дать возможность своему подзащитному выйти из-за решетки. На свободе, кроме адвокатов и родных, Заворотного встречали активисты из Национального корпуса, отмечает телеканал.

Активист Национального корпуса Юрий придерживается иного мнения: "Беркутовцы, которых недавно выпустили, клялись, божились, плакали, – как только получили шанс уехать, сразу им воспользовались. Я думаю, он поедет в Россию и там получит политическое убежище".

Темы: Евромайдансуд
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