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Под Красногоровкой погиб боец ВСУ и 4 получили ранения

Пятница, 28 апреля 2017, 10:45

Неподалеку от Красногоровки Донецкой области вследствие обстрела погиб один украинский военнослужащий, еще четверых ранено.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны утром 28 апреля.

"По предварительной информации, вследствие обстрела позиций одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на Приморском направлении неподалеку от Красногоровки, погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, еще 4 защитника получили ранения", – говорится в сообщении.

"Противник вел огонь со стороны населенного пункта Старомихайловка, который находится на временно неподконтрольной Украине территории", – уточняет штаб АТО.

По его данным, на том направлении боевики применили минометы калибра 120-мм и 82-мм, зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы разных систем и стрелковое оружие. В частности, по позициям ВСУ применили 20 мин калибра 82-мм и 30 мин калибра 120-мм.

Темы: ДонбассАТОбоевые действия
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