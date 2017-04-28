Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Справу Пашинського про стрілянину внесли до ЄРДР

П'ятниця, 28 квітня 2017, 11:24

Нардеп Сергій Пашинський стверджує, що 27 квітня його справу внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Про це він написав на своїй сторінці у  Facebook.

"Сьогодні слідчими було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом спричинення тілесних ушкоджень громадянину Хімікусу", - пише Пашинський.

"Станом на цю хвилину почали з’являтися перші замовні інтерпретації про те, що начебто це свідчить про "перемогу" проти мене кампанії Портнова. Начебто визнання моєї, Сергія Пашинського, провини", - продовжує він.

Нардеп вважає, що внесення справи у ЄРДР не має інших негативних наслідків для нього, як "окрім інформаційних маніпуляцій".

"Хочу всім повідомити, що згідно зі статтею 214 КПК України слідчий чи прокурор за заявою адвокатів зобов’язані внести у ЄРДР повідомлення про злочин та розпочати розслідування", - додає Пашинський.

Як відомо, 31 грудня в лісі біля одного з сіл Васильківського району Київської області Пашинський вистрелив у ногу місцевому жителю В'ячеславу Хімікусу.

Під час конфлікту депутат вистрілив йому в стегно з пістолета Glock 19 калібром 9мм, який отримав у подарунок від Авакова.

Сам Пашинський отримав удар пляшкою по голові.

Депутат заявляє, що нападником був саме Хімікус, а той, у свою чергу, стверджує інше.

3 січня Портнов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що його адвокати, зокрема Марина Паринова, будуть протистояти "цинічному і зухвалому господареві життя з Народного фронту, який стріляв у звичайного перехожого, і Національної поліції, яка взялася йому допомагати".

У лютому Печерський райсуд Києва визнав В'ячеслава Хімікуса потерпілим.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Пашинський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Пашинський
Суд перегляне справу виправданого Пашинського
ОГП оскаржив виправдальний вирок Пашинському: просить 7 років в'язниці
Суд виправдав Пашинського
Останні новини
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
Усі новини...
Реклама: