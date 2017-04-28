4 мая начнется суд над Януковичем, доказательства неопровержимы – Порошенко

4 мая в Украине должен начаться заочный суд над экс-президентом Виктором Януковичем по обвинению в государственной измене.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко, выступая на церемонии передачи пограничникам современных средств радиосвязи, полученных от США.

"4 мая, как мне доложил генеральный прокурор, мы начинаем пусть заочное, но судебное заседание против бывшего президента Януковича по обвинениям в государственной измене", – сказал он.

"Обвинение доказано следствием, экспертизами, неопровержимыми и безоговорочными доводами – и это тоже шаг по восстановлению справедливости", – заявил Порошенко.

Как известно, Янукович с семьей сбежал в конце февраля 2014 года в Россию, где скрывается от уголовной ответственности по делам об убийствах на Майдане, государственной измене и злоупотреблении властью.

28 апреля у Януковича конфисковали 1,5 миллиарда долларов, которые хранились на заблокированных счетах в Ощадбанке.

Их планируют потратить на усиление силового блока Украины, социальные нужды военных и других слоев населения.

Алена Рощенко, УП