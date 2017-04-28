Лукашенко успокоил Порошенко относительно совместных учений с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил Петра Порошенко в том, что российско-белорусские учения Запад-2017 на границе не будут подготовкой вторжения в Украину.

Об этом Порошенко заявил, выступая перед пограничниками.

Порошенко напомнил о встрече с белорусским президентом 26 апреля.

"У меня нет никаких сомнений в исключительно благих намерений Беларуси, но она в союзнических отношениях с Россией. А к Москве у нас доверия совсем нет", - сказал Порошенко.

Он отметил, что у него вызвали беспокойство намерения Беларуси и России провести совместные учения вблизи белорусско-украинской границы. Однако, по словам Порошенко, он получил твердые заверения Лукашенко в том, что нет причин волноваться.

"Я получил от главы белорусского государства заверения, что запланированные российско-белорусские учения Запад-2017 не превратятся в подготовку Россией плацдарма для вторжения в Украину из Беларуси", - сказал он.

Как известно, 26 апреля в Чернобыле президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что между белорусами и украинцами не может быть вражды.

"Украинцы никогда для белорусов не были чужими людьми ... Мы родные люди, мы всегда жили вместе на этой территории. Кто нас может разделить? Никто", - сказал он.

По словам Лукашенко, белорусы могут приехать в Украину "только на тракторе, помочь вам".

Татьяна Кусок, УП