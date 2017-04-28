Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко успокоил Порошенко относительно совместных учений с Путиным

Пятница, 28 апреля 2017, 12:12

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил Петра Порошенко в том, что российско-белорусские учения Запад-2017 на границе не будут подготовкой вторжения в Украину.

Об этом Порошенко заявил, выступая перед пограничниками.

Порошенко напомнил о встрече с белорусским президентом 26 апреля.

"У меня нет никаких сомнений в исключительно благих намерений Беларуси, но она в союзнических отношениях с Россией. А к Москве у нас доверия совсем нет", - сказал Порошенко.

Он отметил, что у него вызвали беспокойство намерения Беларуси и России провести совместные учения вблизи белорусско-украинской границы. Однако, по словам Порошенко, он получил твердые заверения Лукашенко в том, что нет причин волноваться.

"Я получил от главы белорусского государства заверения, что запланированные российско-белорусские учения Запад-2017 не превратятся в подготовку Россией плацдарма для вторжения в Украину из Беларуси", - сказал он.

Как известно, 26 апреля в Чернобыле президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что между белорусами и украинцами не может быть вражды.

"Украинцы никогда для белорусов не были чужими людьми ... Мы родные люди, мы всегда жили вместе на этой территории. Кто нас может разделить? Никто", - сказал он.

По словам Лукашенко, белорусы могут приехать в Украину "только на тракторе, помочь вам".

Татьяна Кусок, УП

Темы: Беларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Беларусь
Лукашенко говорит, что будет вывозить украинских детей в Беларусь и не боится криминала за это
На границе Ровенщины и Беларуси увеличили количество постов и заложили десятки тысяч мин − Наев
Разведка Британии: Россия хочет показать, что белорусские силы готовятся противостоять НАТО
Последние новости
06:40
В трех областях объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
Все новости...
Реклама: