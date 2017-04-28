Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прикордонники отримали сучасні засоби радіозв’язку від США

П'ятниця, 28 квітня 2017, 12:50

Українським прикордонникам передали американські засоби радіозв’язку вартістю близько півмільярда гривень.

На церемонії передачі у п’ятницю були президент України Петро Порошенко та посол США в Україні Марі Йованович.

"Радий можливості сьогодні брати участь у врученні прикордонникам сучасної високоефективної техніки, яку ми отримали від наших партнерів – Сполучених Штатів Америки. Це – засоби військового радіозв’язку різних типів виробництва компанії Harris загальною вартістю понад 21 мільйон доларів – це майже півмільярда гривень", – сказав Порошенко.

"Ця техніка значно підвищить ефективність ваших дій, ефективність охорони й оборони державного кордону, вона дозволить організувати захищений телефонний зв'язок між підрозділами прикордонної служби та значно покращити взаємодію з підрозділами Збройних сил України. Вона дасть змогу ефективніше протистояти засобам радіоелектронної боротьби агресора", – сказав він.

Президент наголосив: "Ми дуже вдячні нашим партнерам за цю допомогу і підтримку".

Порошенко зазначив також, що окрім "нарощення військової складової та реформування відомства", влада приділяє увагу посиленню гарантій соціальних гарантій воїнів.

"Особливо приємно вручити ключі від нового житла. Цього року для забезпечення житлом військовослужбовців Державної прикордонної служби бюджетом виділено понад 200 мільйонів гривень. Це дозволить забезпечити житлом більш як 320 військовослужбовців лише цього року", – сказав він

Олена Рощенко, УП

Теми: Прикордонна службаарміяСШАПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Прикордонна служба
У Білорусі сталася сутичка між "Вагнером" та прикордонниками – ЦНС
"Вагнер" продовжує прибувати в Білорусь, але наразі не несе загрози – ДПСУ
СБУ: Викрито групи, які переправляли "ухилянтів" за кордон за участю іноземців
Останні новини
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
Усі новини...
Реклама: