Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пограничники получили современные средства радиосвязи от США

Пятница, 28 апреля 2017, 12:50

Украинским пограничникам передали американские средства радиосвязи стоимостью  порядка полумиллиарда гривен.

На церемонии передачи в пятницу были президент Украины Петр Порошенко и посол США в Украине Мари Йованович.

"Рад возможности сегодня участвовать во вручении пограничникам современной высокоэффективной техники, которую мы получили от наших партнеров – Соединенных Штатов Америки. Это – средства военной радиосвязи разных типов производства компании Harris общей стоимостью более 21 миллиона долларов – это почти полмиллиарда гривен", – сказал Порошенко.

"Эта техника значительно повысит эффективность ваших действий, эффективность охраны и обороны государственной границы, она позволит организовать защищенную телефонную связь между подразделениями пограничной службы и значительно улучшить взаимодействие с подразделениями Вооруженных сил Украины. Она позволит эффективнее противостоять средствам радиоэлектронной борьбы агрессора", – сказал он.

Президент подчеркнул: "Мы очень признательны нашим партнерам за эту помощь и поддержку".

Порошенко отметил также, что кроме "наращения военной составляющей и реформирования ведомства", власти уделяют внимание усилению гарантий социальных гарантий воинов.

"Особенно приятно вручить ключи от нового жилья. В этом году для обеспечения жильем военнослужащих Государственной пограничной службы бюджетом выделено более 200 миллионов гривен. Это позволит обеспечить жильем более 320 военнослужащих только в этом году", – сказал он

Алена Рощенко, УП

Темы: Пограничная службаармияСШАПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Пограничная служба
СБУ: Разоблачены группы, которые переправляли "уклонистов" за границу с участием иностранцев
Вагнеровцы, которые сейчас в Беларуси, не представляют угрозы для Украины - ГПСУ
"Вагнер" в Беларуси: украинские пограничники отслеживают движения российских наемников
Последние новости
06:40
В трех областях объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
Все новости...
Реклама: