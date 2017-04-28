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НАБУ створить підрозділ з протидії корупції в МОЗ

П'ятниця, 28 квітня 2017, 12:51

В Національному антикорупційному бюро з'явиться новий підрозділ детективів, які будуть вести справи про корупцію в сфері охорони здоров'я.

Про це повідомив директор бюро Артем Ситник на форумі "Перша допомога в боротьбі з корупцією в охороні здоров'я" 28 квітня.

"Зараз у нас на підході ще 50 детективів, які будуть призначені найближчим часом, і заплановано створення окремого підрозділу, який буде спеціалізуватися на розслідуванні кримінальних проваджень про корупцію, яка стосується сфери Міністерства охорони здоров'я", - сказав він.

Як повідомлялося, в грудні 2016 року конкурсна комісія з питань вищого корпусу держслужби обрала державним секретарем Міністерства охорони здоров'я Наталю Шолойко, заступницю директора державного підприємства "Державний експертний центр".

Проте в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що Шолойко не може займати цю посаду через конфлікт інтересів, а її ім'я фігурує у корупційних схемах.

Пізніше Супрун повідомила, що мала розмову з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом та міністром Кабінету міністрів Олександром Саєнком щодо ситуації з Шолойко, і вони погодилися, що не будуть її призначати без спецперевірки.

Євген Кізілов, УП

Теми: НАБУМОЗздоров'якорупція
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