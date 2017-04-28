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НАБУ создаст подразделение по борьбе с коррупцией в Минздраве

Пятница, 28 апреля 2017, 12:51

В Национальном антикоррупционном бюро появится новое подразделение детективов, которые будут вести дела о коррупции в сфере здравоохранения.

Об этом сообщил директор бюро Артем Сытник на форуме "Первая помощь в борьбе с коррупцией в здравоохранении" 28 апреля.

"Сейчас у нас на подходе еще 50 детективов, которые будут назначены в ближайшее время, и запланировано создание отдельного подразделения, которое будет специализироваться на расследовании уголовных производств о коррупции, которая касается сферы Министерства здравоохранения", - сказал он.

Как сообщалось, в декабре 2016 года конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы избрала государственным секретарем Министерства здравоохранения Наталью Шолойко, заместителя директора государственного предприятия "Государственный экспертный центр".

Однако и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что Шолойко не может занимать эту должность из-за конфликта интересов, а ее имя фигурирует в коррупционных схемах.

Позже Супрун сообщила, что имела разговор с премьер-министром Владимиром Гройсманом и министром Кабинета министров Александром Саенко относительно ситуации с Шолойко, и они согласились, что не будут ее назначать без спецпроверки.

Евгений Кизилов, УП

Темы: НАБУМинздравздоровьекоррупция
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