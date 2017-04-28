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Порошенко пообіцяв Україні більше лоукостів

П'ятниця, 28 квітня 2017, 13:08

Президент Петро Порошенко просить прикордонників не допустити появи черг в ЄС, також він обіцяє зробити дешевими поїздки в Європу.

Про це він заявив, виступаючи перед прикордонниками. Він нагадав, що 11 травня очікується рішення Ради ЄС, яке надасть кожному українському громадянину, що має біометричний паспорт, право безвізового перетину.

Він заявив, що дасть завдання здешевити поїздки в ЄС. "Так само будуть дані завдання, щоб здешевити транспортне сполучення, запустити в Україну лоукости, коли за декілька десятків євро можна вільно поїхати туди і назад в більшість європейських країн", - заявив Порошенко.

"Це рубікон, коли ми відходимо від Російської імперії і повертаємося до європейської колиски", - заявив Порошенко. Він зазначив, що 11 червня це рішення має вступити в силу.

При цьому президент припустив, що потік громадян України до Європи зросте. Він дав завданням прикордонній служби не допустити появи кількагодинних черг.

"Ставлю вам завдання: забезпечити високоякісне обслуговування державним сервісом при перетині кордону громадян України і наших гостей. Не допустити появи черг, в яких українці будуть чекати, щоб перетнути кордон. Ми прибрали черги біля посольств і не можна дати можливість, щоб вони виникли біля пунктів перетину кордону", - зазначив президент.

Нагадаємо, 15 березня один із найбільших європейських лоукостів - компанія Ryanair - оголосила про вихід на український ринок авіаперевезень.

Очікується, що компанія літатиме з київськьго аеропорту "Бориспіль" та зі Львова.

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Тетяна Кусок, УП

Теми: ЄСвізиавіа
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