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Порошенко пообещал Украине больше лоукостов

Пятница, 28 апреля 2017, 13:08

Президент Петр Порошенко просит пограничников не допустить появления очередей в ЕС, также он обещает сделать дешевыми поездки в Европу.

Об этом он заявил, выступая перед пограничниками. Он напомнил, что 11 мая ожидается решение Совета ЕС, которое предоставит каждому украинскому гражданину, имеющему биометрический паспорт, право безвизового пересечения.

Он заявил, что даст задание удешевить поездки в ЕС. "Так же будут даны задания, чтобы удешевить транспортное сообщение, запустить в Украину лоукосты, когда за несколько десятков евро можно свободно поехать туда и обратно в большинство европейских стран", - заявил Порошенко.

"Это рубикон, когда мы отходим от Российской империи и возвращаемся к европейской колыбели", - заявил Порошенко. Он отметил, что 11 июня это решение должно вступить в силу.

При этом президент предположил, что поток граждан Украины в Европу увеличится. Он поставил задачу пограничной службе не допустить появления многочасовых очередей.

"Ставлю вам задачу: обеспечить высококачественное обслуживание государственным сервисом при пересечении границы гражданами Украины и нашими гостями. Не допустить появления очередей, в которых украинцы будут ждать, чтобы пересечь границу. Мы убрали очереди у посольств и нельзя дать возможность, чтобы они возникли возле пунктов пересечения границы", - отметил президент.

Напомним, 15 марта один из крупнейших европейских лоукостов - компания Ryanair объявила о выходе на украинский рынок авиаперевозок. Ожидается, что Ryanair будет летать из киевского "Борисполя" и Львова.

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Татьяна Кусок, УП

Темы: ЕСвизыавиа
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