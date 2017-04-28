Янукович відхрещується від $1,5 млрд і подав позов про захист честі

Захист екс-президента Віктора Януковича, який втік до Росії, підготував позов про захист його честі через заяви про вилучені 1,5 мільярда доларів.

Про це в ефірі телеканалу 112 заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк. Так, відповідаючи на питання, чи пов’язані компанії, в яких конфіскували 1,5 млрд доларів, із Янукович, Сердюк сказав, що це неправда.

"Я повністю спростовую цю інформацію. На сьогоднішній день у зв'язку з її активним поширенням захистом навіть був поданий позов до Печерського суду про її спростування. На руках у мене є виписки за рахунками Віктора Януковича з "Ощадбанку". Там зовсім інша сума: йдеться про 28 мільйонів гривень, які заарештовані і які не конфіскуються зараз", - заявив адвокат.

Він зазначив, що це гроші його особового рахунку, "його особисті заощадження, з яких були сплачені всі податки".

Він закликав ГПУ показати документи на підтвердження інформації. "Ніяких подібних коштів, рахунків, компаній, ні в Ощадбанку України, ні за кордоном немає".

Адвокат заявив, що цьому існують докази, які долучені до матеріалів справи в Печерському суді. Він уточнив, що має на увазі позов про захист честі та гідності, який було подано до печерського суду через інформацію про наявність в нього 1,5 млрд доларів.

Як відомо, в п'ятницю ГПУ повідомила, що суд дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.

Українська правда