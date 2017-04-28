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Янукович открещивается от $1,5 млрд и подал иск о защите чести

Пятница, 28 апреля 2017, 14:17
Янукович открещивается от $1,5 млрд и подал иск о защите чести

Защита экс-президента Виктора Януковича, который сбежал в Россию, подготовила иск о защите его чести из-за заявления об изъятых 1,5 миллиарда долларов.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк. Так, отвечая на вопрос, связаны ли компании, в которых конфисковали 1,5 млрд долларов, с Януковичем, Сердюк сказал, что это неправда.

"Я полностью опровергаю эту информацию. На сегодняшний день в связи с ее активным распространением защитой даже был подан иск в Печерский суд о ее опровержение. У меня на руках есть выписки по счетам Виктора Януковича из "Ощадбанка". Там совсем другая сумма: речь идет о 28 миллионах гривен, которые арестованы и которые не конфискуются сейчас", - заявил адвокат.

Он отметил, что это деньги его лицевого счета, "его личные сбережения, с которых были уплачены все налоги".

Он призвал ГПУ показать документы на подтверждение информации о 1,5 млрд долларов: "Никаких подобных средств, счетов, компаний, ни в Сбербанке, ни за рубежом нет".

Адвокат заявил, что этому есть доказательства, которые приобщены к материалам дела в Печерском суде. Он уточнил, что имеет в виду иск о защите чести и достоинства, который был подан в Печерский суд из-за информации о наличии у него 1,5 млрд долларов.

Как известно, в пятницу ГПУ сообщила, что суд разрешил конфискацию арестованных 1,5 млрд долларов, которые принадлежали окружению экс-президента Виктора Януковича.

Украинская правда

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Темы: Януковичсудденьги
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