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МЗС України відзначає деструктивну позицію Росії в ОБСЄ

П'ятниця, 28 квітня 2017, 17:00

МЗС України відзначає деструктивну позицію Російської Федерації стосовно засудження нападів на СММ ОБСЄ та перешкод у діяльності місії.

Про це йдеться в коментарі зовнішньополітичного відомства, оприлюдненому в п'ятницю.

Відзначається, що 27 квітня постійна рада ОБСЄ у спеціальній декларації закликала негайно розслідувати інцидент із СММ на Донбасі та покарати винних.

У документі висловлюється співчуття рідним і близьким загиблого члена патруля СММ, побажання цілковитого одужання постраждалим працівникам місії та наголошується на необхідності забезпечення повного і безпечного доступу СММ до всієї території України.

"Через традиційно деструктивну позицію російської сторони схвалений документ, на жаль, позбавлений важливих для безпечної роботи місії елементів – всебічного засудження як будь-яких залякувань, нападок та атак на адресу СММ ОБСЄ так і навмисного створення перешкод для виконання спостерігачами своєї роботи, включно із обмеженням  доступу до тимчасово неконтрольованої урядом України території", – наголошують в МЗС України.

Делегація Російської Федерації також виявилася єдиною, яка виступила проти схвалення запропонованого Україною і США проекту заяви Ради Безпеки ООН для ЗМІ.

Усі спроби української делегації знайти компромісне рішення незмінно зіштовхувалися з категоричним неприйняттям з боку РФ, яка обрала тактику затягувань і внесення заздалегідь неконструктивних правок.

В МЗС наголошують, що Україна продовжить підтримувати СММ ОБСЄ у її діяльності, що має сприяти імплементації Мінських домовленостей, припиненню агресії РФ проти України та відновленню територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Українська правда

Теми: РосіяОБСЄ
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