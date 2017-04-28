ОБСЄ закликає покарати винних у загибелі їхнього спостерігача на Донбасі

Постійна рада ОБСЄ закликає негайно розслідувати інцидент із СММ на Донбасі та покарати винних.

Про це сказано у заяві Постійної ради ОБСЄ у Відні на підтримку Спеціальній місії зі спостереження (СММ) в Україні після трагічного інциденту на сході України 23 квітня, в якому 1 спостерігач загинув та ще двоє отримали поранення.

Постійна рада закликала до "швидкого, ретельного і неупередженого розслідування цього трагічного інциденту". Також заява містить вимогу притягнути до відповідальності винних у цьому інциденті.

Розслідування буде проведено під контролем генсека ОБСЄ.

Держави-учасники одностайно підтвердили, що мандат СММ вимагає безпечного доступу на територію моніторингу в Україні, і це має бути виконано. Вони також засудили будь-які погрози на адресу СММ та спроби пошкодити їхнє обладнання.

"Міни все ще знаходяться в зоні безпеки. Вони повинні бути знешкоджені. З цим не має бути затримки", - заявив голова місії Ертурул Апакан.

У свою чергу генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заннье закликав припинити погрози на адресу СММ та припинити чинити перешкодити її роботі.

Як відомо, у неділю, 23 квітня, на окупованій частині Луганської області на міні підірвалася машина СММ ОБСЄ. Інцидент стався в районі населеного пункту Пришиб.

Один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.

Пізніше стало відомо, що загиблий – медичний працівник з США, поранення отримали громадяни Німеччини та Чехії.

Українська правда