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Перечисление 1,5 млрд "долларов Януковича" закончилось - Луценко

Пятница, 28 апреля 2017, 17:40

Перечисление конфискованных денег на счетах экс-президента Виктора Януковича и его команды в бюджет Украины закончилось.

Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

"Перечисление конфискованных Генпрокуратурой у преступной группировки 1.5 млрд долл завершено", - написал он.

"Теперь дело за правительством и парламентом. Надо, чтобы еще в этом году простые украинские граждане почувствовали результат этих возвращенных от мафии средств", - написал Луценко.

Как известно, в пятницу 28 апреля стало известно, что арестованные почти 1,5 млрд долларов экс-президента Виктора Януковича и его команды будут перечислены в госбюджет Украины.

Темы: ЯнуковичденьгиЛуценко
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