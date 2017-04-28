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ЗМІ: Насірова прооперували

П'ятниця, 28 квітня 2017, 18:58

Відстороненому голові ДФС Роману Насірову зробили операцію.

Як повідомляє кореспондент ТСН, хірургічне втручання провели у українському науково-практичному центрі ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів та тканин МОЗ України. Керував операцією директор медзакладу – професор Олександр Ларін.

Про стан його здоров'я і те, для чого голові ДФС знадобилась допомога медиків, поки не повідомляється.

 

Як  відомо, 2 березня у лікарні "Феофанія", яка підпорядкована Державному управлінню справами, Насірову поставили діагноз "інфаркт міокарда".

Серцевий напад у Насірова буцімто стався у той момент, коли його прийшли заарештовувати детективи Національного антикорупційного бюро за підозрою у мільярдних зловживаннях.

Важкий стан пацієнта мав завадити його арешту.

Зрештою, підозрюваний таки постав перед судом для обрання запобіжного заходу, а комісія Міністерства охорони здоров’я кількома тижнями пізніше спростувала поставлений у "Феофанії" діагноз. Комісію було скликано за ініціативи НАБУ.

Пізніше лікарня "Феофанія" заявила, що їхній діагноз Роману Насірову підтвердив Університетський кардіологічний центр Фрайбурга.

Однак у Центрі серця при Університетській клініці Фрайбурга заявили, що ніколи не ставили діагноз щодо стану здоров’я відстороненого голови ДФС України.

"Українська правда" у Threads

Теми: Насіровздоров'я
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