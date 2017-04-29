МЗС Польщі: Немає підстав заборонити "Нічним вовкам" проїзд країною

Остаточне рішення про те, чи "Нічні вовки", які напередодні вирушили з мотопробігом країнами східної Європи до Берліна, в'їдуть на територію Польщі прийматимуть прикордонники.

Про це йдеться у відповіді МЗС Польщі, повідомляє Укрінформ.

"До МЗС та інших офіційних органів польської держави до цього часу не надходило прохання посольства Російської Федерації у Варшаві про поліцейський супровід чи іншого роду логістичну підтримку у зв'язку із запланованим перебуванням на території РП чи проїзду польською територією учасників мотопробігу з нагоди 72-річчя перемоги у "Великій Вітчизняній війні". У зв'язку з цим, відповідні польські органи не мають формальних підстав надати чи не надати згоду на в'їзд і перебування на території РП учасників події", - йдеться у заяві польського зовнішньополітичного відомства.

У МЗС підкреслили, що у попередні роки Польща не блокувала проїзд до країни мотоциклістам, які прагнули вшанувати пам'ять жертв на кладовищах у Польщі "за умови виконання ними усіляких формальних вимог".

Як наголошується, польська історична традиція передбачає повагу до усіх жертв і загиблих, як і місць їх поховання.

"Одночасно ми рішуче виступаємо проти усіляких дій, які мають на меті використання такого роду річниць і пов'язаних з ними урочистостей, а також місць поховань на території Польщі жертв і загиблих, для здійснення антипольської агітації, яка спирається на нарратив, що ставить під сумнів історичні факти і дії, які поширюють антагонізм між народами", - йдеться в заяві МЗС РП.

Підкреслюється, шо рішення про можливий в'їзд на територію Польщі конкретних осіб приймає Прикордонна служба на підставі оцінки щодо ситуації з безпекою і публічного порядку.

Мотоциклісти наближеного до Кремля націоналістичного байкерського клубу "Нічні вовки" напередодні вирушили з Москви мотопробігом до Берліна. Їх траса пролягатиме через території Росії, Білорусі, Польщі, Словаччини, Угорщини, Чехії та Німеччини. Мотопробіг має завершитися 9 травня у Берліні.

Як відомо, у 2015 та 2016 роках "Нічні вовки" мали проблеми з перетином кордону ряду європейських країн, зокрема Польщі.

Нагадаємо, 26 квітня в Польщі на цвинтарі в с. Грушовичах під Перемишлем, де поховані повстанці УПА, польські націоналісти за згоди місцевої влади демонтували пам'ятник і Державний герб України на ньому. Міністерство закордонних справ України висловило своє обурення акцією, яку воно назвало провокацією. У Міністерстві культури та національної спадщини Польщі заявили, що пам'ятник був встановлений із порушенням чинного польського законодавства