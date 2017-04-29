Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД Польши: Нет оснований запретить "Ночным волкам" проезд по стране

Суббота, 29 апреля 2017, 02:35

Окончательное решение о том, въедут ли на территорию Польши "Ночные волки", которые накануне отправились с мотопробегом странами Восточной Европы в Берлин, будут принимать пограничники.

Об этом говорится в ответе МИД Польши, сообщает Укринформ.

"В МИД и другие официальные органы польского государства до сих пор не поступала просьба посольства Российской Федерации в Варшаве о полицейском сопровождение или иного рода логистической поддержке в связи с запланированным пребыванием на территории РП или проезда по польской территории участников мотопробега по случаю 72-летия победы в "Великой Отечественной войне". В связи с этим, соответствующие польские органы не имеют формальных оснований предоставить или нет согласие на въезд и пребывание на территории РП участников события", - говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что в предыдущие годы Польша не блокировала проезд в страну мотоциклистам, которые стремились почтить память жертв на кладбищах в Польше "при условии выполнения ими всевозможных формальных требований".

Как отмечается, польская историческая традиция предполагает уважение ко всем жертвам и погибшим, как и местам их захоронения.

"Одновременно мы решительно выступаем против всяческих действий, имеющих целью использование такого рода годовщин и связанных с ними торжеств, а также мест захоронений на территории Польши жертв и погибших, для осуществления антипольской агитации, которая опирается на нарратив, который ставит под сомнение исторические факты и действия, которые распространяют антагонизм между народами", - говорится в заявлении МИД РП.

Подчеркивается, шо решение о возможном въезде на территорию Польши конкретных лиц принимает Пограничная служба на основании оценки  ситуации с безопасностью и общественным порядком.

Мотоциклисты приближенного к Кремлю националистического байкерского клуба "Ночные волки" накануне отправились из Москвы мотопробегом в Берлин. Их трасса будет пролегать через территории России, Беларуси, Польши, Словакии, Венгрии, Чехии и Германии. Мотопробег должен завершиться 9 мая в Берлине.

Как известно, в 2015 и 2016 годах "Ночные волки" имели проблемы с пересечением границы ряда европейских стран, в частности Польши.

Напомним, 26 апреля в Польше на кладбище в с. Грушовичах под Перемышлем, где похоронены повстанцы УПА, польские националисты с согласия местных властей демонтировали памятник и Государственный герб Украины на нем. Министерство иностранных дел Украины выразило свое возмущение акцией, которую оно назвало провокацией. В Министерстве культуры и национального наследия Польши заявили, что памятник был установлен с нарушением действующего польского законодательства

Темы: ПольшаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Польша
Польша закроет границу с Украиной, если ЕС не продлит зерновой запрет − Моравецкий
Перевозчиков предупредили о блокировании одного из крупнейших пунктов пропуска на границе с Польшей
В Польше разоблачили агентов РФ, которые собирались взрывать поезда с помощью для Украины – СМИ
Последние новости
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
Все новости...
Реклама: