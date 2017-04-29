МИД Польши: Нет оснований запретить "Ночным волкам" проезд по стране

Окончательное решение о том, въедут ли на территорию Польши "Ночные волки", которые накануне отправились с мотопробегом странами Восточной Европы в Берлин, будут принимать пограничники.

Об этом говорится в ответе МИД Польши, сообщает Укринформ.

"В МИД и другие официальные органы польского государства до сих пор не поступала просьба посольства Российской Федерации в Варшаве о полицейском сопровождение или иного рода логистической поддержке в связи с запланированным пребыванием на территории РП или проезда по польской территории участников мотопробега по случаю 72-летия победы в "Великой Отечественной войне". В связи с этим, соответствующие польские органы не имеют формальных оснований предоставить или нет согласие на въезд и пребывание на территории РП участников события", - говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что в предыдущие годы Польша не блокировала проезд в страну мотоциклистам, которые стремились почтить память жертв на кладбищах в Польше "при условии выполнения ими всевозможных формальных требований".

Как отмечается, польская историческая традиция предполагает уважение ко всем жертвам и погибшим, как и местам их захоронения.

"Одновременно мы решительно выступаем против всяческих действий, имеющих целью использование такого рода годовщин и связанных с ними торжеств, а также мест захоронений на территории Польши жертв и погибших, для осуществления антипольской агитации, которая опирается на нарратив, который ставит под сомнение исторические факты и действия, которые распространяют антагонизм между народами", - говорится в заявлении МИД РП.

Подчеркивается, шо решение о возможном въезде на территорию Польши конкретных лиц принимает Пограничная служба на основании оценки ситуации с безопасностью и общественным порядком.

Мотоциклисты приближенного к Кремлю националистического байкерского клуба "Ночные волки" накануне отправились из Москвы мотопробегом в Берлин. Их трасса будет пролегать через территории России, Беларуси, Польши, Словакии, Венгрии, Чехии и Германии. Мотопробег должен завершиться 9 мая в Берлине.

Как известно, в 2015 и 2016 годах "Ночные волки" имели проблемы с пересечением границы ряда европейских стран, в частности Польши.

Напомним, 26 апреля в Польше на кладбище в с. Грушовичах под Перемышлем, где похоронены повстанцы УПА, польские националисты с согласия местных властей демонтировали памятник и Государственный герб Украины на нем. Министерство иностранных дел Украины выразило свое возмущение акцией, которую оно назвало провокацией. В Министерстве культуры и национального наследия Польши заявили, что памятник был установлен с нарушением действующего польского законодательства