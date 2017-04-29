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США передали українським прикордонникам 500 радіостанцій

Субота, 29 квітня 2017, 05:50

Сполучені Штати надали допомогу Державній прикордонній службі України у вигляді мобільного центру управління, контролю та зв'язку та понад 500 радіостанцій, оснащених новітніми технологіями.

Про це повідомляє посольство США в Україні.

ДПСУ отримала мобільний центр управління, контролю та зв'язку, а також 500 сучасних радіостанцій оснащених новітніми технологіями, що дозволяють забезпечити лінію надійного та захищеного зв'язку між керівництвом служби та прикордонниками на місцях.

Урочиста церемонія передачі обладнання відбулася 28 квітня за участю посла США в Україні Марі Йованович і президента Петра Порошенка.

У посольстві зазначили, що в той час як прикордонники і вся Україна продовжують стикатися з загрозою агресії, Сполучені Штати мають за честь співпрацювати з Україною задля збереження її територіальної цілісності.

Теми: Прикордонна службаСША
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