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США передали украинским пограничникам 500 радиостанций

Суббота, 29 апреля 2017, 05:50

Соединенные Штаты оказали помощь Государственной пограничной службе Украины в виде мобильного центра управления, контроля и связи и более 500 радиостанций, оснащенных новейшими технологиями.

Об этом сообщает посольство США в Украине.

ГПСУ получила мобильный центр управления, контроля и связи, а также 500 современных радиостанций оснащенных новейшими технологиями, позволяющими обеспечить линию надежной и защищенной связи между руководством службы и пограничниками на местах.

Торжественная церемония передачи оборудования состоялась 28 апреля при участии посла США в Украине Мари Йованович и президента Петра Порошенко.

В посольстве отметили, что в то время как пограничники и вся Украина продолжают сталкиваться с угрозой агрессии, Соединенные Штаты имеют честь сотрудничать с Украиной для сохранения ее территориальной целостности.

Темы: Пограничная службаСША
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