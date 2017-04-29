СБУ викрила двох офіцерів, які співпрацювали з терористами

Служба безпеки України викрила факти систематичного хабарництва з боку двох нестройових офіцерів ЗСУ на КПВВ "Мар'їнка" у районі проведення антитерористичної операції.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Майори систематично здирали гроші з громадян, що перетинали лінію розмежування. Видачу однієї перепустки зловмисники оцінювали у 200 гривень. Оперативники спецслужби затримали здирників під час одержання чергового "пакету" неправомірної вигоди у розмірі однієї тисячі гривень", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у відомстві, правоохоронці вилучили у затриманих боєприпаси, чужі паспорти та російську валюту.

Крім того, співробітники СБУ задокументували співпрацю затриманих із терористами так званих "ДНР/ЛНР" щодо прискореного виготовлення перепусток.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.