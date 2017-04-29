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СБУ разоблачила двух офицеров, которые сотрудничали с террористами

Суббота, 29 апреля 2017, 06:03

Служба безопасности Украины разоблачила факты систематического взяточничества со стороны двух нестроевых офицеров ВСУ на КПВВ "Марьинка" в районе проведения антитеррористической операции.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Майоры систематически сдирали деньги с граждан, которые пересекали линию разграничения. Выдачу одного пропуска злоумышленники оценивали в 200 гривен. Оперативники спецслужбы задержали вымогателей во время получения очередного "пакета" неправомерной выгоды в размере одной тысячи гривен", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, правоохранители изъяли у задержанных боеприпасы, чужие паспорта и российскую валюту.

Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали сотрудничество задержанных с террористами так называемых "ДНР/ЛНР" по ускоренному изготовлению пропусков.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.

Темы: СБУВооруженные силыАТО
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