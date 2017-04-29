Меркель вважає можливим припинення переговорів з Туреччиною

Європа і Туреччина не повинні повністю відвертатися один від одного, але запровадження Анкарою страти буде означати закінчення діалогу про членство Туреччини в ЄС.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель в інтерв'ю виданням медіагрупи Redaktionsnetzwerk Deutschland, опублікованому в суботу, 29 квітня, пише DW.com.

Меркель висловилася за розсудливість в подальших відносинах Європейського Союзу і Туреччини. Глава німецького уряду наголосила, що завдання відкрити нову главу в переговорах з Туреччиною про членство в ЄС зараз не стоїть. У той же час, за словами Меркель, можливе запровадження Анкарою страти буде означати закінчення цього діалогу.

Раніше глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні заявила, що відносини ЄС з Туреччиною "виходять за межі контексту вступу в Європейський союз". Вона зазначила, що "процес вступу Туреччини, з точки зору ЄС, триває".

Як відомо, на референдум у Туреччині, який відбувся 16 квітня, було винесене питання змін до конституції, за якими президент Реджеп Таїп Ердоган отримує всю повноту влади в країні. Після плебісциту президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що має намір відновити в країні смертну кару.

Турецька опозиція вимагала скасувати результати референдуму через масові порушення, але Верховний суд Туреччини відмовився розглядати їхній позов.

У звіті спостерігачів ОБСЄ та Ради Європи йдеться, що референдум у Туреччині не відповідав демократичним стандартам, які унормовують Рада Європи та ОБСЄ. Зокрема, понад 2,5 мільйона голосів були підтасовані.

У Європарламенті через проведений референдум закликали припинити переговори про членство Туреччини в ЄС.