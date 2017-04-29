Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Меркель вважає можливим припинення переговорів з Туреччиною

Субота, 29 квітня 2017, 06:32

Європа і Туреччина не повинні повністю відвертатися один від одного, але запровадження Анкарою страти буде означати закінчення діалогу про членство Туреччини в ЄС.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель в інтерв'ю виданням медіагрупи Redaktionsnetzwerk Deutschland, опублікованому в суботу, 29 квітня, пише DW.com.

Меркель висловилася за розсудливість в подальших відносинах Європейського Союзу і Туреччини. Глава німецького уряду наголосила, що завдання відкрити нову главу в переговорах з Туреччиною про членство в ЄС зараз не стоїть. У той же час, за словами Меркель, можливе запровадження Анкарою страти буде означати закінчення цього діалогу.

Раніше глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні заявила, що відносини ЄС з Туреччиною "виходять за межі контексту вступу в Європейський союз". Вона зазначила, що "процес вступу Туреччини, з точки зору ЄС, триває".

Як відомо, на референдум у Туреччині, який відбувся 16 квітня, було винесене питання змін до конституції, за якими президент Реджеп Таїп Ердоган отримує всю повноту влади в країні. Після плебісциту президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що має намір відновити в країні смертну кару.

Турецька опозиція вимагала скасувати результати референдуму через масові порушення, але Верховний суд Туреччини відмовився розглядати їхній позов.

У звіті спостерігачів ОБСЄ та Ради Європи йдеться, що референдум у Туреччині не відповідав демократичним стандартам, які унормовують Рада Європи та ОБСЄ. Зокрема, понад 2,5 мільйона голосів були підтасовані

У Європарламенті через проведений референдум закликали припинити переговори про членство Туреччини в ЄС.

Теми: ТуреччинаНімеччинаЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Туреччина
Представник Ердогана: Туреччина підтримує розширення НАТО, зокрема членство України
В Ердогана пояснили, чому Туреччина за розширення НАТО
Ердоган вважає, що російські військові залишать Карабах до 2025 року
Останні новини
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
Усі новини...
Реклама: