Ситуація в зоні АТО загострилася: 70 обстрілів, двоє загиблих

За минулу добу, 28 квітня, терористи, у тому числі з важкої артилерії, здійснили 70 обстрілів позицій ЗСУ, двоє українських військових загинули, ще шестеро – отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Приморському напрямку в районі Красногорівки бойовики застосовували міномети калібру 120 мм та 82 мм, зенітні установки ЗУ-23-2 та гранатомети різних систем.

По позиціях ЗСУ поблизу Водяного били міномети обох калібрів, озброєння БМП, гранатомети, кулемети великих калібрів та стрілецька зброя. По Гнутовому противник гатив з 82-мм мінометів, озброєння БМП та кулеметів великих калібрів.

Морських піхотинців поблизу Павлополя ворог обстрілював з озброєння БМП, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а біля Широкиного – з озброєння БМП та БТР. По позиціях під Лебединським та Старогнатівкою вели вогонь вогонь з великокаліберних кулеметів, а по опорних пунктах поблизу Талаківки та Новотроїцького – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку з артилерії калібру 152 мм, зенітних установок ЗУ-23-2, мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів та кулеметів великих калібрів противник гатив по опорних пунктах сил АТО біля Троїцького.

Міномети калібру 120-мм та 82-мм били по опорних пунктах поблизу Луганського та Авдіївки, тут також бойовики застосували гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Зі 120-мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів та кулеметів великих калібрів ворог вів вогонь по захисниках населеного пункту Піски, а з 82-мм мінометів, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – по оборонцях Верхньоторецького. З протитанкових гранатометів також обстрілювали позиції поблизу Зайцевого, крім того, на даній ділянці діяли ворожі снайпери.

На Луганському напрямку по позиціях біля Новозванівки противник застосовував артилерію калібру 122 мм, гранатомети та великокаліберні кулемети.

Позиції ЗСУ біля Новоолександрівки терористи обстрілювали з мінометів калібру 120-мм, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів. З 82-мм мінометів ворог гатив по захисниках Новотошківки.

120-мм міномети підрозділи російсько-окупаційних військ також застосували біля населених пунктів Оріхове, Нижнє та Катеринівка. Гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети обстрілювали захисників Попасної, станиці Луганської та Валуйського. З автоматичних гранатометів зазнали обстрілу оборонці Кримського.

У штабі АТО зазначили, що в окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення про відкриття вогню у відповідь.