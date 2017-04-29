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Ситуация в зоне АТО обострилась: 70 обстрелов, двое погибших

Суббота, 29 апреля 2017, 07:28

За прошедшие сутки, 28 апреля, террористы, в том числе из тяжелой артиллерии, совершили 70 обстрелов позиций ВСУ, двое украинских военных погибли, еще шестеро - получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Приморском направлении в районе Красногоровки боевики применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, зенитные установки ЗУ-23-2 и гранатометы различных систем.

По позициям ВСУ вблизи Водяного били минометы обоих калибров, вооружение БМП, гранатометы, пулеметы больших калибров и стрелковое оружие. По Гнутовому противник бил из 82-мм минометов, вооружения БМП и пулеметов крупных калибров.

Морских пехотинцев вблизи Павлополя враг обстреливал из вооружения БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а у Широкиного - из вооружения БМП и БТР.

По позициям в Лебединским и Старогнатовке вели огонь огонь из крупнокалиберных пулеметов, а по опорным пунктам вблизи Талаковки и Новотроицкого - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении из артиллерии калибра 152 мм, зенитных установок ЗУ-23-2, минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов и пулеметов больших калибров противник бил по опорным пунктам сил АТО у Троицкого.

Минометы калибра 120-мм и 82-мм били по опорным пунктам вблизи Луганского и Авдеевки, здесь также боевики применили гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Из 120-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов больших калибров враг вел огонь по защитникам населенного пункта Пески, а из 82-мм минометов, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - по защитникам Верхнеторецкого. Из противотанковых гранатометов также обстреливали позиции вблизи Зайцевого, кроме того, на данном участке действовали вражеские снайперы.

На Луганском направлении по позициям у Новозвановки противник применял артиллерию калибра 122 мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Позиции ВСУ у Новоалександровки террористы обстреливали из минометов калибра 120-мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. Из 82-мм минометов враг бил по защитникам Новотошковки.

120-мм минометы подразделения российско-оккупационных войск также применили у населенных пунктов Орехово, Нижнее и Екатериновка. Гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы обстреливали защитников Попасной, станицы Луганской и Валуйского. Из автоматических гранатометов подверглись обстрелу защитники Крымского.

В штабе АТО отметили, что в отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение об открытии ответного огня. 

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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