Міністр фінансів ФРН обіцяє жорсткі переговори про Brexit

Європейський Союз займе жорстку позицію на переговорах про вихід Великобританії з ЄС.

Про це заявив міністр фінансів ФРН Вольфганг Шойбле в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke в суботу, 29 квітня, пише DW.com.

"Великобританія не повинна після виходу з ЄС отримати переваги, яких немає у інших країн", - сказав він.

Шойбле також закликав Лондон виконати фінансові зобов'язання перед ЄС.

"Безкоштовно нічого не буває. Британцям слід це знати", - підкреслив глава Мінфіну ФРН.

Він висловив думку, що після Brexit розмір внесків Німеччини в казну ЄС не повинен збільшитися. За словами Вольфганга Шойбле, грошей має вистачати, їх потрібно просто ефективніше витрачати.

У суботу відбудеться екстрений саміт ЄС, на якому 27 країн Євросоюзу мають погодити позицію для переговорів з Великобританією.

Раніше канцлер ФРН Ангела Меркель закликала британців позбутися ілюзій, заявивши, що після виходу з ЄС Лондон вже не матиме тих же прав, що зараз.

За словами Меркель, в ході переговорів, які зможуть повноцінно початися тільки після запланованих на початок червня парламентських виборів у Великій Британії, Європі треба буде розв'язати три основні завдання. По-перше, домогтися гарантій прав громадян Німеччини та інших країн ЄС, які живуть у Великобританії. По-друге, Brexit не повинен завдати шкоди Євросоюзу. По-третє, слід зміцнити співпрацю 27 країн, які залишаються в ЄС.