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Министр финансов ФРГ обещает жесткие переговоры о Brexit

Суббота, 29 апреля 2017, 07:56

Европейский Союз займет жесткую позицию на переговорах о выходе Великобритании из ЕС.

Об этом заявил министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле в интервью изданиям медиагруппы Funke в субботу, 29 апреля, пишет DW.com.

"Великобритания не должна после выхода из ЕС получить преимущества, которых нет у других стран", - сказал он.

Шойбле также призвал Лондон выполнить финансовые обязательства перед ЕС.

"Бесплатно ничего не бывает. Британцам следует это знать", - подчеркнул глава Минфина ФРГ.

Он выразил мнение, что после Brexit размер взносов Германии в казну ЕС не должен увеличиться. По словам Вольфганга Шойбле, денег должно хватать, их нужно просто эффективнее расходовать.

В субботу состоится экстренный саммит ЕС, на котором 27 стран Евросоюза должны согласовать позицию для переговоров с Великобританией.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала британцев избавиться от иллюзий, заявив, что после выхода из ЕС Лондон уже не будет иметь тех же прав, что сейчас.

По словам Меркель, в ходе переговоров, которые смогут полноценно начаться только после запланированных на начало июня парламентских выборов в Великобритании, Европе предстоит решить три основные задачи. Во-первых, добиться гарантий прав граждан Германии и других стран ЕС, живущих в Великобритании. Во-вторых, Brexit не должен нанести ущерб Евросоюзу. В-третьих, следует укрепить сотрудничество остающихся 27 стран ЕС.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВеликобританияЕСГермания
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