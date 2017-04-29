Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ перевела ППО у стан підвищеної боєготовності після пуску ракет КНДР

Субота, 29 квітня 2017, 09:56

У зв'язку з ракетним запуском КНДР протиповітряна оборона Росії на Далекому Сході перебуває у стані підвищеної боєготовності.

Про це 29 квітня заявив глава комітету Ради Федерації РФ Віктор Озеров, пише РИА Новости

"Росія уважно стежить за тим, що відбувається в КНДР. ... Ми контролюємо повітряний простір у зоні відповідальності повітряних сил РФ", - зазначив він.

Озеров додав, що Росія "розуміє, що не є метою для ракетних запусків КНДР, але техніка є техніка ... Військові роблять все, щоб у разі неординарної ситуації не допустити випадкового потрапляння ракет на територію РФ".

Як відомо, Північна Корея здійснила черговий запуск балістичної ракети, який виявився невдалим.

Випробування відбулось через кілька годин після того, як держсекретар США Рекс Тіллерсон закликав Організацію Об'єднаних Націй до збільшення тиску на Північну Корею.

Теми: КНДРРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
КНДР
Хакери з КНДР зламали комп'ютери російського виробника крилатих ракет
Хакери з КНДР пограбували проукраїнську компанію в Естонії: забрали десятки мільйонів доларів
США готові запровадити санкції проти КНДР за постачання зброї Росії
Останні новини
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
Усі новини...
Реклама: