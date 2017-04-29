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У Києві в працівників фельд'єгерської служби відібрали документи й зброю

Субота, 29 квітня 2017, 12:44

У Києві на платформі центрального залізничного вокзалу невідомі напали на працівників фельд'єгерської служби, відібрали в них документацію та дві одиниці табельної зброї.

Як повідомила речник поліції Києва Оксана Блищик на своїй сторінці в Facebook, близько 21:45 п'ятниці правоохоронці отримали інформацію, що невідомі особи на платформі залізничного вокзалу напали на трьох працівників фельд'єгерської служби, які здійснювали супровід документів.

При цьому зловмисники відібрали у чоловіків кілька сумок із кореспонденцією і два пістолети Макарова. Після скоєного правопорушники втекли з місця події на автомобілі.

Зі слів потерпілих, нападники були одягнені у чорний одяг і мали при собі зброю. Зловмисники нанесли працівникам фельд'єгерської служби тілесні ушкодження, після чого одного з них госпіталізували.

Поліція встановлює всі обставини події, тривають оперативно-розшукові заходи щодо затримання підозрюваних. У місті введено оперативний план "Сирена".

Слідчим відділом Солом'янського управління поліції розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) та ч. 2 ст. 262 (Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Державна фельд'єгерська служба при Адміністрації зв'язку діє для забезпечення Верховної Ради, президента, Кабінету міністрів, центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, посольств, дипломатичних представництв і консульств України оперативним військово-кур'єрським зв'язком. Міністерства і відомства можуть мати свої служби фельд'єгерського зв'язку.

Українська правда

Теми: поліція
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