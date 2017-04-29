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В Киеве у работников фельдъегерской службы отобрали документы и оружие

Суббота, 29 апреля 2017, 12:44

В Киеве на платформе центрального железнодорожного вокзала неизвестные напали на работников фельдъегерской службы, отобрали у них документацию и две единицы табельного оружия.

Как сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик на своей странице в Facebook, около 21:45 пятницы правоохранители получили информацию, что неизвестные лица на платформе железнодорожного вокзала напали на трех сотрудников фельдъегерской службы, осуществлявших сопровождение документов.

При этом злоумышленники отобрали у мужчин несколько сумок с корреспонденцией и два пистолета Макарова. После совершенного правонарушители скрылись с места происшествия на автомобиле.

По словам пострадавших, нападавшие были одеты в черную одежду и имели при себе оружие. Злоумышленники нанесли работникам фельдъегерской службы телесные повреждения, после чего одного из них госпитализировали.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемых. В городе введен оперативный план "Сирена".

Следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовные производства по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 262 (Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Государственная фельдъегерская служба при Администрации связи действует для обеспечения Верховной Рады, президента, Кабинета министров, центральных и местных органов государственной исполнительной власти, посольств, дипломатических представительств и консульств Украины оперативной военно-курьерской связью. Министерства и ведомства могут иметь свои службы фельдъегерской связи.

Украинская правда

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Темы: полиция
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