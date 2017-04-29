Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Туреччині заблокували Вікіпедію

Субота, 29 квітня 2017, 12:46

У Туреччині заблоковано доступ до онлайн-енциклопедії Wikipedia. 

Про це повідомляє ВВС. 

За даними моніторингової групи Turkey Blocks group, сайт Wikipedia був недоступний з 8:00 за місцевим часом за наказом турецької влади.

Зазначається, що у Стамбулі користувачі не могли отримати доступ до будь-яких сторінок онлайн-енциклопедії  без використання так званої віртуальної приватної мережі (VPN).

"Доступ відсутній відповідно інтернет-фільтрам, які використовуються для цензурування контенту у країні", - зазначили у Turkey Blocks grouр, пише Reuters.

При спробі доступу до Wikipedia за допомогою турецьких інтернет-провайдерів користувачі отримували повідомлення про  недоступність сайту та помилку "Час очікування підключення вичерпано".

У заяві управління інформаційних та комунікаційних технологій Туреччини йдеться про те, що до сайту Wikipedia було застосовано адміністративний захід після "технічного аналізу та юридичного розгляду на підставі закону №5651". 

Причини, з яких застосовано адмінзаходи, не вказано.

Теми: Туреччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Туреччина
Британія сподівається, що Ердоган допоможе повернути Росію до "зернової угоди"
Туреччина і Саудівська Аравія підключились до повернення українських дітей з РФ - FT
Зеленський пропонує Туреччині й ООН продовжити роботу "зернового коридору" без РФ
Останні новини
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
Усі новини...
Реклама: