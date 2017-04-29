Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Турции заблокировали Википедию

Суббота, 29 апреля 2017, 12:46

В Турции заблокирован доступ к онлайн-энциклопедии Wikipedia.

Об этом сообщает ВВС.

По данным мониторинговой группы Turkey Blocks group, сайт Wikipedia был недоступен с 8:00 по местному времени по приказу турецких властей.

Отмечается, что в Стамбуле пользователи не могли получить доступ к любым страницам онлайн-энциклопедии без использования так называемой виртуальной частной сети (VPN).

"Доступ отсутствует согласно интернет-фильтрам, которые используются для цензуры контента в стране", - отметили в Turkey Blocks Grouр, пишет Reuters.

При попытке доступа к Wikipedia с помощью турецких интернет-провайдеров пользователи получали сообщение о недоступности сайта и ошибке "Время ожидания подключения истекло".

В заявлении управления информационных и коммуникационных технологий Турции говорится, что к сайту Wikipedia была применена административная мера после "технического анализа и юридического рассмотрения на основании закона №5651".

Причины, по которым применены админмеры, не указываются. 

Темы: Турция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Турция
Путин договорился с Эрдоганом о визите в Турцию, также обсудили "зерновую сделку"
В окрестностях Стамбула закрыли пляж из-за 28 неразорвавшихся снарядов
В Украине создадут центр по ремонту турецких беспилотников Bayraktar
Последние новости
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
Все новости...
Реклама: