У зоні АТО загинули 2, поранено 6 військових. Найбільші втрати - у Красногорівці

У зоні проведення АТО за минулу добу загинули 2 українських військових, 6 зазнали поранень.

Про це на брифінгу 29 квітня повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"Найбільші втрати припадають на Красногорівку", - зазначив він.

За даними штабу, там загинув 1 боєць, 4 зазнали поранень, один з них перебуває у вкрай тяжкому стані.

"Ще один боєць загинув під Павлополем внаслідок підриву авто на вибуховому пристрої. По одному військовому внаслідок ворожих обстрілів поранено у Зайцевому та у Верхньоторецькому", - повідомив Лисенко.

Він також зазначив, що ситуація у зоні АТО "знову загострилася, причому на усіх напрямках одразу".

Зокрема, у напрямку Маріуполя за минулу добу проведено 35 обстрілів з боку бойовиків, 4 - з важкого озброєння, в напрямку Луганська - 19 обстрілів, 9 - з важкого озброєння, у напрямку Донецька - 16 обстрілів.

Українська правда