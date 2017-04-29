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У зоні АТО загинули 2, поранено 6 військових. Найбільші втрати - у Красногорівці

Субота, 29 квітня 2017, 13:15

У зоні проведення АТО за минулу добу загинули 2 українських військових, 6 зазнали поранень.

Про це на брифінгу 29 квітня повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"Найбільші втрати припадають на Красногорівку", - зазначив він. 

За даними штабу, там загинув 1 боєць, 4 зазнали поранень, один з них перебуває у вкрай тяжкому стані.

"Ще один боєць загинув під Павлополем внаслідок підриву авто на вибуховому пристрої. По одному військовому внаслідок ворожих обстрілів поранено у Зайцевому та у Верхньоторецькому", - повідомив Лисенко. 

Він також зазначив, що ситуація у зоні АТО "знову загострилася, причому на усіх напрямках одразу".

Зокрема, у напрямку Маріуполя за минулу добу проведено 35 обстрілів з боку бойовиків, 4 - з важкого озброєння, в напрямку Луганська - 19 обстрілів, 9 - з важкого озброєння, у напрямку Донецька - 16 обстрілів.

Українська правда

Теми: АТОДонбасжертви
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