Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В зоне АТО погибли 2, ранены 6 военных - Лысенко

Суббота, 29 апреля 2017, 13:15

В зоне проведения АТО за минувшие сутки погибли 2 украинских военных, 6 получили ранения.

Об этом на брифинге 29 апреля сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Наибольшие потери приходятся на Красногоровку", - отметил он.

По данным штаба, там погиб 1 боец, 4 получили ранения, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

"Еще один боец погиб под Павлополем в результате подрыва автомобиля на взрывном устройстве. По одному военному в результате вражеских обстрелов ранено возле Зайцево и Верхнеторецкого", - сообщил Лысенко.

Он отметил, что ситуация в зоне АТО "вновь обострилась, причем на всех направлениях сразу".

В частности, в направлении Мариуполя за минувшие сутки проведено 35  обстрелов со стороны боевиков, 4 - из тяжелого вооружения, в направлении Луганска - 19 обстрелов, 9 - из тяжелого вооружения, на Донецком направлении - 16 обстрелов. 

Украинская правда

Темы: АТОДонбассжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
Все новости...
Реклама: