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Українців просять не "вестися" на провокації російських спецслужб

Субота, 29 квітня 2017, 15:20

Командування Військово-Морських Сил ЗСУ просить місцеві органи влади та громадян бути пильними та не "вестися" на провокації російських спецслужб, а при виявленні підозрілих осіб у місцях дислокації військових об’єктів повідомляти військове командування і правоохоронні органи.

Про це йдеться у зверненні командування ВМС ЗС України, яке оприлюднено 29 квітня.

"Останнім часом почастішали випадки спроб вчинення провокацій, диверсій, терористичних актів та інших протиправних дій проти військових об’єктів, особливо щодо баз (арсеналів), складів тощо. Ворог активізував свою підривну діяльність у тому числі й глибоко в тилу, про що свідчать факти застосування ним безпілотних літальних апаратів, використання в протиправних цілях саморобних вибухових пристроїв, організація різного роду провокацій", - зазначили у ВМС.

За повідомленням, подібні випадки мають місце у зоні відповідальності Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

"Свої наміри антиукраїнські сили цинічно "підганяють" під свята і річницю трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі", - йдеться у зверненні. 

У ВМС підкреслили, що у разі будь-яких спроб провокацій чи неадекватних дій з боку деструктивних елементів стосовно військових об’єктів або військовослужбовців посадові особи гарнізонів, військових частин, чергових служб, варти і нарядів вживатимуть відповідні заходи протидії, передбачені чинними нормативно-правовими актами України, у тому числі - у випадку необхідності - із застосуванням зброї.

Теми: Збройні силиРосіясвяткування
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